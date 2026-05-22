Вора и грабителя задержали в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали местного жителя, подозреваемого в совершении кражи и грабежа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 20 мая в южной столице региона из магазина по улице Вокзальной неизвестный молодой человек совершил кражу бутылки виски, а затем в торговом зале соседнего магазина он же похитил два мужских джемпера и футболку, после чего скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый великолучанин 2007 года рождения. Его задержал наряд патрульно-постовой службы. Часть похищенного изъята.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 «Кража» и частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование.