Происшествия

В пожарах в Псковской области погибли 32 человека

За 5 месяцев 2025 года на территории Псковской области зарегистрировано 2145 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 20 млн 879 тыс. рублей. На пожарах погибло 32 человека, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 11 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров явились:

неосторожное обращение с огнем – 1867 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 79 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 136 случаев;

на транспорте – 24 случая;

поджоги – 24 случая;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 2 случая;

оставление источника открытого огня без присмотра – 3 случая;

шалость с огнем детей – 3 случая;

грозовой разряд – 2 случая;

оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай;

нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 1 случай;

иные причины – 3 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 498 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 8 млн 540 тыс. рублей. Погибло 11 человек, из них 4 человека в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1653 пожара, материальный ущерб от которых составил 12 млн 338 тыс. рублей. На пожарах погиб 21 человек, из них 4 человека в нетрезвом виде.

За 5 месяцев 2025 года в жилом секторе зарегистрировано 270 пожаров, с прямым материальным ущербом в размере 10 млн. 346 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 28 человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились:

неосторожное обращение с огнем – 66 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 106 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 75 случаев;

поджог – 12 случаев;

шалость с огнем детей – 3 случая,

оставление источника открытого огня без присмотра – 3 случая;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 2 случая;

оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай;

грозовой разряд – 1 случай,

нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 1 случай.

За 5 месяцев 2025 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 273 строения; 21 единица автотранспорта.

На пожарах спасено: 189 человек; спасено материальных ценностей на сумму 100 тыс. рублей; 115 строений; 13 единиц автотранспорта. Из числа погибших людей 9 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 16 человек; рабочие – 3 человека; инвалиды – 4 человека.