Происшествия

Мужчина пострадал при возгорании трактора в стругокрасненской деревне Сиковицы

Возгорание гаража площадью 60 квадратных метров и трактора МТЗ-80 1986 года выпуска произошло на улице Отрадная в деревне Сиковицы Струго-Красненского района 7 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

При пожаре пострадал 68-летний мужчина, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ в гараже. На месте работали четыре специалиста областной противопожарной службы и две единицы техники.

Пожарные спасли жилой дом и четыре хозяйственные постройки.