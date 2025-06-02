Происшествия

Сарай горел в Печорах из-за неосторожности с огнем

Возгорание сарая произошло на улице Водников в Печорах 8 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 17:12. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожар площадью 10 квадратных метров ликвидировали четыре специалиста областной противопожарной службы и две единицы техники. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки.

Позднее пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке на улице Максима Горького в посёлке Идрица. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали три специалиста областной противопожарной службы и одна единица техники, спасены две хозяйственные постройки.

В 21:06 поступило сообщение о возгорании бани на улице Гребеневской в Пустошке. Предположительной причиной стало короткое замыкание в электросчетчике в бане. Возгорание площадью 15 квадратных метров ликвидировали шесть специалистов МЧС России и одна единица техники, спасены жилой дом и две хозяйственные постройки.