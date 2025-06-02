Кота и двух людей эвакуировали при пожаре в Плюссе

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Возгорание в ванной комнате многоквартирного жилого дома произошло на улице Ленина в Плюссе 10 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания. Обошлось без пострадавших. Пожарные эвакуировали двух людей и кота. Квартиру удалось спасти. Возможной причиной стало нарушение правил устройства электрооборудования. Для ликвидации привлекались восемь специалистов областной противопожарной службы и три единицы техники.