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Происшествия

Кота и двух людей эвакуировали при пожаре в Плюссе

11.06.2025 10:50|ПсковКомментариев: 0

Возгорание в ванной комнате многоквартирного жилого дома произошло на улице Ленина в Плюссе 10 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания. Обошлось без пострадавших. Пожарные эвакуировали двух людей и кота. Квартиру удалось спасти.

Возможной причиной стало нарушение правил устройства электрооборудования. Для ликвидации привлекались восемь специалистов областной противопожарной службы и три единицы техники. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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