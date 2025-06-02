Кота и двух людей эвакуировали при пожаре в Плюссе

Возгорание в ванной комнате многоквартирного жилого дома произошло на улице Ленина в Плюссе 10 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания. Обошлось без пострадавших. Пожарные эвакуировали двух людей и кота. Квартиру удалось спасти.
Возможной причиной стало нарушение правил устройства электрооборудования. Для ликвидации привлекались восемь специалистов областной противопожарной службы и три единицы техники.