Происшествия

Мужчина пострадал при пожаре на улице Печорской в Великих Луках

Пожар на лоджии, перешедший в квартиру, произошел на улице Печорской в Великих Луках 10 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в поступило в 18:05. При пожаре пострадал 54-летний мужчина, его доставили медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники. Огнеборцы спасли квартиру и эвакуировали пять человек.