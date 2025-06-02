Происшествия

Артиллерийский снаряд идентифицировали возле псковской деревни Лопатино

Артиллерийский снаряд идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова 10 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны калибром 105 мм идентифицировали по фото вблизи деревни Лопатино Псковского района.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).