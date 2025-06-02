Происшествия

Псковича заключили под стражу за покушение на убийство сожительницы в спортклубе

Следственные органы следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 24 февраля 2025 года в вечернее время мужчина приехал в спортивный клуб, в котором его сожительница работает администратором, где между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес женщине множественные удары ножом в область головы, шеи и грудной клетки, после чего скрылся с места происшествия.

После получения телесных повреждений пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.



По ходатайству органов следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.