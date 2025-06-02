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Происшествия

Во Владимирской области в ДТП с автобусом погибли три человека

16.06.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области. Еще семеро пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Авария произошла в понедельник около 01:25 мск на 290-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе. Автобус следовал по маршруту Чебоксары - Москва.

«По состоянию на 03:30 [мск] сообщается о трех погибших гражданах и семи пострадавших (находились в автомобилях и минивэне)», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, пишет ТАСС.

«Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Информация уточняется», - добавили в пресс-службе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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