Происшествия

Более 8 миллионов рублей передали жители Псковской области мошенникам

Более восьми миллионов рублей лишился ряд жителей области в результате различных мошеннических уловок неустановленных злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, поселка Бежаницы и Псковского района звонили неизвестные лица. Они представлялись банковскими служащими, правоохранителями и представителями других организаций.

Звонившие заявляли, что некие злоумышленники пытаются незаконно оформить на собеседников кредиты или списать с их счетов денежные средства. И чтобы предотвратить эти противоправные деяния, необходимо незамедлительно перевести деньги на «безопасный счет». Другим гражданам, в том числе пенсионерам, аферисты предлагали за счет инвестиций получать солидный заработок с использованием возможностей Сети.

Поддавшись на ухищрения мошенников, доверчивые люди не досчитались в общей сложности свыше восьми миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.