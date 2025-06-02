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Обманом получившего два iPhone мужчину в Пскове освободили от отбывания наказания

Пскович обманул сотрудника магазина электроники, забрав имущество организации без оплаты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова, ранее мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ, однако позже его освободили от отбывания наказания.

Установлено, что 27 июня 2022 года осужденный склонил свидетеля, который на тот момент являлся сотрудником магазина, к передаче ему в пользование двух мобильных телефонов марки iPhone, соврав, что оплатит их позже.

Подсудимый в зале судебного заседания вину не признал, отрицал совершение им преступления, полагая, что данный спор возник между двумя юридическими лицами, поскольку он лично, как физическое лицо, ничего не приобретал у данного сотрудника магазина, а действовал в интересах юридического лица, так как находился в должности директора фирмы. Просил постановить в отношении него оправдательный приговор.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Однако в связи с положениями пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ подсудимый освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, поскольку срок истек 27 июня 2024 года.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.