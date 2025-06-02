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18-летнего жителя Пустошкинского района наказали за серию наркопреступлений

Псковский районный суд вынес приговор в отношении 18-летнего жителя Пустошкинского района, обвиняемого в совершении серии наркотических преступлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что житель Пустошкинского района, будучи на момент совершения преступлений несовершеннолетним, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом в мессенджере Telegram и начал заниматься незаконным сбытом наркотических средств через тайники-закладки на территории Пскова и Псковского района. Информацию о местонахождении тайников-закладок направлял через Telegram неустановленным лицам по предварительной договоренности.

Обвиняемого задержала полиция, наркотики при задержании изъяли. Подсудимый признал вину в совершенных преступлениях, раскаялся в содеянном.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности виновного, наличия ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, суд назначил наказание с применением частей 6, 6.1 статьи 88, статьи 64 УК РФ в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взяв его под стражу в зале суда.

Мобильный телефон, принадлежащий обвиняемому, конфискован в доход государства как орудие совершения преступления.