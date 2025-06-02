Происшествия

Жителя Беларуси осудили за попытку дачи взятки замначальника МАПП «Убылинка»

Пыталовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Республики Беларусь за попытку дачи взятки на таможне, сообщили Псковской Ленте Новостей в Транспортной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

В марте 2025 года мужчина пытался передать заместителю начальника таможенного поста (сменного) МАПП «Убылинка» Псковской таможни в Пыталовском районе 500 долларов США (42 320 рублей).

Деньги предназначались за не привлечение к административной ответственности в связи с выявленным нарушением при заполнении специального разового разрешения на проезд транспортного средства по территории Российской Федерации.

Действия мужчины пресекли сотрудники Псковской таможни.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства.