Происшествия

Псковского терапевта покусала собака при посещении пациента на дому

При исполнении служебных обязанностей, посещая пациента на дому, пострадала терапевт поликлиники, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае с работником Псковской областной клинической больницы. Доктора укусила за ногу хозяйская собака, в результате чего 24-летней женщине установлен диагноз – укушенная рана правой голени.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.