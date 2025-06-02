Происшествия

Работник великолукской пожарно-спасательной части потерял сознание и умер

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае с работником поста пожарно-спасательной части в городе Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции.

Пожарный заступил на дежурство, но в какой-то момент мужчине стало плохо, он потерял сознание и упал на землю. Прибывшая на место происшествия скорая медицинская помощь провела необходимые реанимационные мероприятия, но 60-летний работник скончался.

Проводится расследование несчастного случая.