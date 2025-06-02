Происшествия

Ревнивый житель Локнянского округа осужден за убийство знакомого

65-летнего жителя Локнянского округа привлекли к уголовной ответственность за убийство знакомого, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Локнянского района.

Приговором Бежаницкого районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Установлено, что в ночь с 8 на 9 февраля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с знакомым, приревновав свою сожительницу, и ударил оппонента ножом в грудь.

Потерпевший получил колото-резанное ранение грудной клетки сзади с повреждением легкого, диафрагмы, которое сопровождалось левосторонним гемопневмотораксом, причинившее тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, и обусловило наступление смерти.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.