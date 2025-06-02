Происшествия

О новой схеме мошенничества с микрозаймами рассказали в Роскачестве

Центр цифровой экспертизы обнаружил новую мошенническую схему с оформлением микрозаймов. В Роскачество обратились граждане, которые столкнулись с новым способом обмана, который позволяет злоумышленникам брать микрозаймы на чужое имя, сообщили Псковской Ленте Новостей в Роскачестве.

Под видом курьеров маркетплейсов мошенники звонят россиянам и просят назвать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки. Потенциальной жертве приходит код от официального магазина. Однако на самом деле этот код используется для оформления микрозайма микрокредитной компанией.

Поверив сообщению и сообщив код, жертва невольно подтверждает заявку на кредит. Мошенники, получив доступ к оформленному микрозайму, тратят эти деньги на покупку крупной партии товаров в магазине.

Источники персональных данных жертв у мошенников могут быть различными, начиная от взломанных баз данных магазинов и заканчивая сливом информации микрофинансовыми организациями. Однако в этом случае источник утечки данных остается неизвестным.

После успешного оформления микрозайма и кражи денег, мошенники, как правило, не останавливаются на достигнутом. Они продают данные жертвы другим микрофинансовым организациям, что приводит к шквалу спам-звонков и СМС с предложениями кредитов.

«Мы рассматриваем возможность того, что за каждой успешной аферой с оформлением микрозайма стоит целая сеть злоумышленников. В этой схеме одни хакеры взламывают базы данных и похищают персональные данные, другие — используют эти данные для оформления микрозаймов, а третьи — занимаются оптовой продажей “купленного”. Онлайн-барахолки в данном случае выступают в качестве удобной площадки для сбыта крупных партий украденных товаров, позволяя злоумышленникам оставаться анонимными и масштабировать свой преступный бизнес. Поэтому каждый раз, когда видите на онлайн-барахолках новые качественные товары по крайне низким ценам, задумайтесь, откуда они там взялись», — объяснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.