Происшествия

Суд оштрафовал псковича на 20 тысяч рублей за покупку наркотиков

Судья Псковского городского суда постановил приговор по уголовному делу в отношении жителя города Пскова. Он признан виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что житель города Пскова незаконно приобрел наркотическое средство массой 1,83 г с целью личного употребления, забрав его на участке местности, расположенном в лесополосе на 269 км перегона «Любятово - Черняковицы».

При переходе железнодорожных путей мужчина был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте в районе железнодорожных путей с последующим изъятием наркотического средства.

Суд признал его виновным и, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.