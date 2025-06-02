Происшествия

Прокуратура вскрыла фиктивный брак между псковичкой и иностранцем

Брак между псковичкой и иностранцем признали недействительным ввиду фиктивности после вмешательства прокуратуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Прокуратура города Пскова вскрыла факт заключения фиктивного брака между жительницей города Пскова – гражданкой Российской Федерации – и гражданином иностранного государства. Они заключили брак в целях получения разрешения на временное проживание в стране, без реального намерения создать семью. Супруги никогда вместе не проживали, совместное хозяйство не вели.

Кроме того, на момент заключения фиктивного брака псковичка состояла в официально зарегистрированном браке с гражданином России.

В целях устранения нарушений закона прокурор города в суд направил исковое заявление в интересах Российской Федерации о признании брака, заключенного между гражданином РФ и гражданкой иностранного государства, недействительным ввиду фиктивности, а также об аннулировании актовой записи о регистрации брака.

Требования прокурора удовлетворены решением Псковского городского суда в полном объеме.