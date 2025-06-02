Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
Жить в Атмосфере
Легким десертам — легкая сметана
Бизнес В Великих Луках
Что делать При укусе клеща
нейросети для предпринимателей
Псков Летние террасы
Агростартапы Псковской области
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
ТОС инструкция применения
ПЛН 25 лет
Новая веха профсоюзов
Рай В шалаше
 
 
 
ещё Происшествия 02.06.2025 11:010 Убившую троих детей великолучанку признали невменяемой и отправили в лечебницу 25.06.2025 16:290 Прокуратура вскрыла фиктивный брак между псковичкой и иностранцем 25.06.2025 15:020 Жителя Пскова будут судить за потасовки в общежитии с применением ножа и трости 25.06.2025 14:420 Александр Хлопков призвал псковичей сообщать обо всех известных им фактах коррупции 25.06.2025 12:190 Хозпостройка сгорела из-за короткого замыкания в порховском Хилово 25.06.2025 11:470 Жилой дом горел в невельской деревне Марьино
 
 
 
Самое популярное 18.06.2025 13:080 В нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi для компенсации отсутствия мобильного интернета 20.06.2025 12:092 Интерактив: Пробка до хладокомбината, и это даже не «час пик» 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 22.06.2025 21:000 Фотофакт: Автосервис горит в Пскове 19.06.2025 09:370 Четыре автомобиля повредил огонь в Пскове в результате поджога
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Прокуратура вскрыла фиктивный брак между псковичкой и иностранцем

25.06.2025 16:29|ПсковКомментариев: 0

Брак между псковичкой и иностранцем признали недействительным ввиду фиктивности после вмешательства прокуратуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Прокуратура города Пскова вскрыла факт заключения фиктивного брака между жительницей города Пскова – гражданкой Российской Федерации – и гражданином иностранного государства. Они заключили брак в целях получения разрешения на временное проживание в стране, без реального намерения создать семью. Супруги никогда вместе не проживали, совместное хозяйство не вели. 

Кроме того, на момент заключения фиктивного брака псковичка состояла в официально зарегистрированном браке с гражданином России.

В целях устранения нарушений закона прокурор города в суд направил исковое заявление в интересах Российской Федерации о признании брака, заключенного между гражданином РФ и гражданкой иностранного государства, недействительным ввиду фиктивности, а также об аннулировании актовой записи о регистрации брака.

Требования прокурора удовлетворены решением Псковского городского суда в полном объеме. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какое событие лета для вас самое ожидаемое?
В опросе приняло участие 143 человека
25.06.2025, 16:300 Стало известно, автомобили какого цвета выбирают жители Северо-Запада 25.06.2025, 16:290 Прокуратура вскрыла фиктивный брак между псковичкой и иностранцем 25.06.2025, 16:270 Три картины пополнили собрание современной живописи музея-заповедника «Михайловское». ФОТО 25.06.2025, 16:250 Любовь Трифонова о планах приостановить обучение в Дубровском филиале Новоржевской школы
25.06.2025, 16:210 Выдвижение кандидатов на довыборы депутата по округу №3 в Пскове стартует 27 июня 25.06.2025, 16:130 Арест Льва Шлосберга* не способен оказать заметного влияния на политическую ситуацию в регионе - Александр Хлопков 25.06.2025, 16:080 Псковская делегация «Деловой России» принимает участие в форуме в Ханты-Мансийске 25.06.2025, 16:000 Госдума приняла закон о гражданском экспортном оружии
25.06.2025, 15:470 Живут, как в тайге: в Новосокольническом округе пытаются помочь жителям деревни, отрезанной от внешнего мира 25.06.2025, 15:360 Поработать на старинном ткацком стане смогут гости «Михайловского» этим летом   25.06.2025, 15:230 Александр Хлопков: Самое важное в муниципальных выборах — честность и  качественная организация 25.06.2025, 15:210 Тариф на вывоз ТКО в Псковской области вырастет с 1 июля
25.06.2025, 15:170 Учение по пресечению диверсионно-террористического акта провела псковская ФСБ. ВИДЕО 25.06.2025, 15:020 Жителя Пскова будут судить за потасовки в общежитии с применением ножа и трости 25.06.2025, 15:010 «Единая Россия» проведет неделю приемов псковичей по социальным вопросам 25.06.2025, 14:590 «Экосреда»: Экотуризм в Псковской области. ВИДЕО
25.06.2025, 14:470 Рухнувший световой потолок на улице Пушкина в Пскове восстановят 26 июня 25.06.2025, 14:420 Александр Хлопков призвал псковичей сообщать обо всех известных им фактах коррупции 25.06.2025, 14:331 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 25.06.2025, 14:320 Сергей Вострецов: Новый проект о льготах для предприятий — важный шаг к решению демографических вызовов
25.06.2025, 14:180 Для гостей музеев Московского кремля ускорили интернет 25.06.2025, 14:080 Временный храм святой Ксении Петербургской в Пскове освятят 29 июня 25.06.2025, 14:050 Недовольство реформой здравоохранения в регионе связано с отношением к самому слову «реорганизация» — Александр Хлопков 25.06.2025, 13:480 Многолетние свалки могут ликвидировать по маршруту Псковской тропы
25.06.2025, 13:430 Кабмин расширил список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей 25.06.2025, 13:410 Александр Хлопков: Псковские депутаты позитивно восприняли доклад губернатора 25.06.2025, 13:380 Движение транспорта и парковку ограничат в Великих Луках на время «Бригантины» 25.06.2025, 13:270 Прыжки через костер и плетение венков устроят в Вечаше в праздник Ивана Купалы
25.06.2025, 13:230 Портрет современного туриста составил создатель Псковской тропы 25.06.2025, 13:200 Молодые специалисты из Великих Лук представили регион на форуме «Инженеры будущего» 25.06.2025, 13:160 Главный федеральный инспектор дал оценку ситуации в Псковской области 25.06.2025, 13:140 Псковские пенсионеры приняли участие в финале всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью
25.06.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Хлопковым 25.06.2025, 13:030 Активист рассказал, как появилась идея создания Псковской тропы 25.06.2025, 12:540 День оказания бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 27 июня 25.06.2025, 12:510 Оборудование котельной №9 в Пскове полностью модернизируют
25.06.2025, 12:450 Причиной обрыва светового потолка в Пскове стало упавшее дерево 25.06.2025, 12:400 Стоимость содержания жилого помещения проиндексируют в Пскове 25.06.2025, 12:370 Руководство газовых компаний оценило дипломные работы выпускников колледжа ПсковГУ 25.06.2025, 12:340 Около 1700 уроков провели по проекту «Экомышление» в Псковской области
25.06.2025, 12:210 На 33,7 млн рублей увеличились доходы бюджета Пскова 25.06.2025, 12:190 Хозпостройка сгорела из-за короткого замыкания в порховском Хилово 25.06.2025, 12:170 «Паровозик» из машин образовался на площади Героев-Десантников в Пскове 25.06.2025, 12:140 Рай в шалаше у озера
25.06.2025, 12:080 Световой потолок обрушился на пешеходной улице Пскова. ФОТО 25.06.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Экотуризм в Псковской области 25.06.2025, 12:020 Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 назначили на 14 сентября  25.06.2025, 11:590 70 волонтеров присоединились к проекту «Экомышление — экоуроки в школах Псковской области»
25.06.2025, 11:470 Жилой дом горел в невельской деревне Марьино 25.06.2025, 11:460 Псковским компаниям напомнили о компенсации расходов на создание рабочих мест для инвалидов 25.06.2025, 11:402 Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова 25.06.2025, 11:341 ПсковГУ занял 234-235 место в XVI Национальном рейтинге университетов
25.06.2025, 11:250 Объём российского рынка ИИ в медицине к 2030 году может достигнуть порядка 78 млрд рублей 25.06.2025, 11:240 Сергей Елизаров: Мы провели рекордные 95 экоуроков за неделю  25.06.2025, 11:120 «Собственной персоной»: Александр Хлопков о старте больших муниципальных выборов и борьбе с коррупцией 25.06.2025, 11:082 «Новая жизнь Овсища»: комфорт и спокойствие ЖК «Сити»
25.06.2025, 11:060 Пушкиногорскому педагогу выплатили надбавки после вмешательства прокуратуры 25.06.2025, 10:580 «Экосреда»: Экотуризм в Псковской области 25.06.2025, 10:530 Полгода исправительных работ назначили жителю Пыталово за неуплату алиментов 25.06.2025, 10:520 Псковский театр драмы выступит на фестивале «Территория. Кидс» в Москве
25.06.2025, 10:470 ВТБ: Мошенники предлагают «работу», чтобы выманить деньги 25.06.2025, 10:250 Воспитание любовью 25.06.2025, 10:220 Метание колоды и «перст богатырский» ожидают псковичей на фестивале «Хельга» 25.06.2025, 10:200 Благоустройство кладбища в Новоржеве продолжают несмотря на дожди
25.06.2025, 09:530 «Горводоканал» присоединился к извлечению обломков самолета из озера в Невельском районе 25.06.2025, 09:490 Россия прорабатывает запуск группового безвизового туробмена с Вьетнамом 25.06.2025, 09:304 «Дневной дозор»: Время ли веселиться в условиях СВО? 25.06.2025, 09:150 В ГД внесут проект о системе профилактики киберпреступлений среди детей
25.06.2025, 09:000 Более половины банков из топ-10 снизили ставки по ипотеке 25.06.2025, 08:400 Автовладельцы стали чаще обращаться после атак вандалов 25.06.2025, 08:200 В России предложили запретить скрытую рекламу алкоголя в продуктах 25.06.2025, 08:000 Псковичей приглашают на поэтический джем-сейшн в Центральной городской библиотеке
25.06.2025, 07:300 День дружбы и единения славян празднуют 25 июня 25.06.2025, 07:000 День работника статистики в России отмечают 25 июня 24.06.2025, 22:000 Почему некоторым людям нужны отношения с несколькими партнёрами, ответил психолог 24.06.2025, 21:510 Вопрос реорганизации больниц Псковской области вынесут на парламентский час ближайшей сессии депутатов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru