Происшествия

Жителя Пыталовского округа будут судить за похищение шуруповёрта

В отношении жителя Пыталовского округа возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского округа.

Мужчина незаконно проник внутрь помещения веранды дома в городе Пыталово и похитил принадлежащий потерпевшей шуруповерт стоимостью 20 000 рублей.

Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.