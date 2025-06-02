Происшествия

Суд обязал вернуть дачнице из Локнянского района переведенные мошенникам деньги

Джержинский районный суд города Новосибирска удовлетворил иск прокурора Локнянского района в интересах пожилой жительницы Мурманской области, которая находилась в Локнянском районе в дачный период, о взыскании денежных средств в порядке возврата неосновательного обогащения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Локнянского района.

Установлено, что вечером в июне 2024 года потерпевшая, будучи введённой в заблуждение мошенником, перевела 1 500 000 рублей на разные банковские счета. При этом 1 000 000 рублей она перевела на банковский счет, принадлежащий жительнице города Новосибирска.

Суд, с учетом всех обстоятельств дела, удовлетворил исковые требования, обязал взыскать с жительницы Новосибирска в пользу потерпевшей неосновательное обогащение в размере 1 000 000 рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.