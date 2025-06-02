Происшествия

Мошенники представились менеджерами по инвестициям и обманули псковичей

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Гдова и Псковского района звонили незнакомцы, которые действовали под видом менеджеров по инвестициям, а также сотрудников других организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Искателям «быстрых» денег махинаторы предложили дополнительные заработки в Сети. Другим доверчивым людям они сообщили, что некие лица будто бы собираются совершить попытки несанкционированного оформления на них кредитов, в связи с чем следует срочно перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге потерпевшие потеряли в совокупности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения разных аферистов, пытающихся использовать жителей региона в своих корыстных целях.