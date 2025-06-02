Происшествия

Безработная жительница Великолукского района подозревается в фиктивной регистрации иностранцев

На территории Великолукского района полиция выявила факт фиктивной постановки иностранной гражданки на миграционный учет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в апреле текущего года в одной из деревень на территории Великолукского района безработная местная жительница, 1990 года рождения, осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданки Республики Таджикистан без фактического ее пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.