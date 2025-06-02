Происшествия

За удар ножом в грудь знакомого 21-летний великолучанин может лишиться свободы на 10 лет

21-летнего жителя Великолукского района могут осудить на 10 лет за удар ножом по знакомому, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В мае обвиняемый из личной неприязни, находясь в квартире дома в деревне Иваново Великолукского района, в ходе ссоры с ранее знакомым ему мужчиной ударил его ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью.

Таким образом, мужчина совершил преступление, предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Преступление относится к категории тяжкого, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.