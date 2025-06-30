Происшествия

ФСБ раскрыло зарегистрировавшего SIM-карты без присутствия клиентов псковича

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность агента телекоммуникационной компании в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Установлено, что специалист в 2023 году, используя своё служебное положение, с целью создания видимости выполнения плана-норматива по заключению договоров зарегистрировал четыре SIM-карты на двух жителей областного центра без их личного присутствия. Тем самым информация в базе данных сотового оператора перестала соответствовать объективности, достоверности и актуальности, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил эксплуатации средств хранения и обработки охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, правил доступа к указанным информации, информационным системам, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, с использованием своего служебного положения).

Расследование продолжается.