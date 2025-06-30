Происшествия

Жителя Палкинского района оштрафовали за незаконный сбыт винтовки

Жителя Палкинского района наказали за незаконный сбыт пневматического оружия. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в январе мужчина совершил незаконный сбыт однозарядной нарезной пневматической винтовки калибра 4,5 мм, зная о том, что мощность снаряда, выстрелянного из винтовки (дульная энергия), составляет свыше 7,5 Дж.

Учитывая признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, пенсионный возраст и принятие мер к заглаживанию причиненного вреда, суд приговорил мужчину к штрафу в размере 15 000 рублей. Пневматическую винтовку решили уничтожить.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.