Происшествия

Мошенники обманывают псковичей под видом операторов связи

В последние дни участились случаи мошеннических звонков, которые поступают не только на мобильные, но и на городские телефоны жителей Псковской области.

Мошенники «работают» под видом специалистов компаний - операторов связи или различных государственных служб - и сообщают о смене телефонных номеров и необходимости перезаключения договора обслуживания.

Подробнее о мошеннических схемах и о том, как не стать жертвой нечистых на руку лиц - в материале Псковской Ленты Новостей.

Ежедневно жители Псковской области сталкиваются со звонками от неизвестных мошенников. Только за прошлый месяц злоумышленники под видом сотрудников «Ростелекома» обманули двух жителей региона. В наши дни крайне важно знать, как не повестись на их уловки и не потерять доступ к своему аккаунту на «Госуслугах».

В компании «Ростелеком» рассказали, что схемы, которые используют мошенники, обзванивая клиентов компании, разные и постоянно обновляются. В основном махинаторы пытаются получить доступ к данным «Госуслуг» и в конечном результате оформить микрозайм.

В ходе разговора злоумышленники просят сообщить следующие данные:

серию и номер паспорта,

СНИЛС,

ИНН,

продиктовать код из SMS для подтверждения.

Далее мошенники уведомляют, что договор будет направлен человеку для подписания. Однако следует помнить, что сотрудники «Ростелекома» никогда не просят клиентов сообщать личные данные по телефону. Специалисты компании могут звонить своим клиентам только с предложениями новых услуг или сервисов. Важно знать, что договор «Ростелекома» на услуги связи является

бессрочным и не требует продления.

Гражданам необходимо не забывать о правилах безопасности и никогда не сообщать личные данные (ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН) по

телефону, не диктовать коды из SMS. Если данные все же были продиктованы, необходимо срочно обратиться в многофункциональный центр для установки запрета на кредиты и сделок с недвижимостью. Помощь в части информирования при сомнительных звонках могут оказать по горячей линии «Ростелекома»: 88001000800.

В компании подчеркнули, что на данный момент мошенники делают упор на обман пожилых граждан.

«Договор на услуги связи с "Ростелекомом" является бессрочным и не требует продления. Мы никогда не проводим массовые обзвоны для уточнения паспортных данных, СНИЛС или ИНН, а также не просим сообщать коды из SMS. Если вы столкнулись с подобными звонками, настоятельно призываем вас не поддаваться на провокации и не разглашать свои личные данные. В случае, если вы или ваши близкие стали жертвами мошенничества, немедленно обратитесь в МФЦ для установки запрета на кредиты и сделки с недвижимостью. Ваша бдительность и активная позиция помогут нам вместе противостоять мошенникам и защитить себя», - призвала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Отметим, что по информации, предоставленной УМВД России по Псковской области, в регионе есть два пострадавших, которые в прошлом месяце повелись на уловки мошенников. Злоумышленники под предлогом продления услуг связи и срока обслуживания стационарного телефона обманули жителей на 1 млн 250 тысяч рублей и 500 тысяч рублей. А одна женщина, получив подобный звонок, сумела прервать общение со злоумышленником и сохранила деньги.

«Реальные сотрудники никогда не будут запрашивать ваши персональные данные или иную конфиденциальную информацию! И поэтому не вступайте в долгий диалог с подозрительным абонентом, а срочно сообщите в банковское учреждение о странном звонке. Проинформируйте о произошедшем полицию», - обратились к гражданам в УМВД.

Мошенники придумывают все новые и новые схемы для обмана. В нынешних реалиях важно знать базовые правила безопасности в Сети. При сомнительных звонках стоит бросать трубку и не вступать в диалог. А в случаях, если мошенникам все же удалось заполучить данные, обращаться в полицию и МФЦ.

Александра Мошина