Происшествия

Жителя Пушкиногорского района приговорили к обязательным работам за нетрезвое вождение

Жителя Пушкиногорского района 1977 года рождения приговорили к обязательным работам за нетрезвое вождение, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимого, который передвигался на принадлежащем ему автомобиле по рабочему поселку Пушкинские Горы, остановили сотрудники ДПС Госавтоинспекции. В ходе освидетельствования было установлено, что водитель в момент управления транспортным средством находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Автомобиль, принадлежащий осужденному, конфискован в собственность государства.