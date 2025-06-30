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Футболист Фёдор Смолов избил двух человек в кафе Москвы

Известный футболист Фёдор Смолов избил двух человек в кафе «Кофемания» в центре Москвы, сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

Видео: «Mash на спорте»

По данным источника, конфликт произошёл в конце мая в том же кафе, где произошла драка с участием экс-игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в октябре 2018 года.

«После словесной перепалки экс-нападающий "Краснодара" подошёл к паре мужчин и нанёс несколько ударов. Предварительно, Смолова спровоцировали негативными фразами о его игре», - говорится в сообщении.

Как сообщает источник, у одного из пострадавших диагностирован перелом орбитальной кости и челюсти. В минувшем сезоне Смолов выступал за «Краснодар». 30 июня у футболист покинул клуб в связи с истечением контракта.