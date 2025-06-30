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Мошенники предлагали псковичам задекларировать доход и обманули их на миллионы рублей

07.07.2025 13:48|ПсковКомментариев: 0

В результате мошеннических действий злоумышленников несколько жителей Пскова, Великих Лук, Невеля и ряда районов области не досчитались в общей сложности свыше пяти миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.  

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. И, в частности, под предлогами предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников, оформления кредитов, а также возможности предоставления дополнительного заработка завладели их денежными средствами. Незнакомцы ввели в заблуждение и некоторых пользователей при осуществлении ими в Сети операций купли-продажи товаров, в том числе автозапчастей.

Кроме того, вновь отмечены случаи, когда аферисты под видом правоохранителей сообщали доверчивым людям, что следует соответствующим образом задекларировать имеющиеся у них сбережения и перевести их через банкомат на продиктованные злоумышленниками счета иди передать непосредственно курьеру. Тем самым, будто бы «обеспечивается» законный порядок декларирования наличных денежных средств и последующая их сохранность.

В итоге потерпевшие, поддавшись на эти уловки мошенников, лишились в общей сложности более пяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел. 

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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