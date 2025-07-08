Происшествия

Полиция разыскивает подозреваемых в похищении телефона у несовершеннолетнего псковича

Сотрудники ОУР ОП 2 УМВД России по городу Пскову разыскивают псковичей, похитивших телефон у несовершеннолетнего.

Видео здесь и далее: Роман Николаев / «ВКонтакте»

По данным полиции, 24 июня в период времени с 19.00 до 21.00 трое неустановленных лиц под надуманными предлогами заманили несовершеннолетнего гражданина к заброшенному зданию, расположенному по адресу: Псков, улица Железнодорожная, дом 5А, в районе пешеходного моста, связывающего железнодорожный вокзал и микрорайон «Болото».

После чего злоумышленники похитили у пострадавшего мобильный телефон.

Лицам, обладающим информацией о гражданах, изображенных на записи, просят связаться по номеру мобильного телефона: 89118596050 либо 669477 (дежурная часть).