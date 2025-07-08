Происшествия

Житель Локнянского района получил тюремный срок за убийство из-за ревности

65-летнего жителя Локнянского района наказали за убийство из-за ревности (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области.

В суде установлено, что в феврале мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым из-за ревности к сожительнице. В результате ссоры он умышленно нанес своему гостю удар ножом в спину и причинил пострадавшему колото-резанное ранение грудной клетки сзади с повреждением легкого и диафрагмы, причинившее тяжкий вред здоровью, а в последствии наступление смерти.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих обстоятельств суд признал жителя Локнянского района виновным. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.