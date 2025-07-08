Происшествия

Пострадавшему от укуса собаки ребенку в Пыталово выплатят компенсацию

Прокурор Пыталовского округа потребовал компенсацию морального вреда в пользу ребенка за укус собаки, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура Пыталовского района провела проверку по факту нападения бездомной собаки на несовершеннолетнего ребенка Пыталовского муниципального округа, являющегося членом семьи участника специальной военной операции.

Установлено, что в мае этого года в городе Пыталово на мальчика по пути из школы домой напала собака, в результате чего ребенку были причинены телесные повреждения.

В связи с этим в интересах несовершеннолетнего прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Прокуратурой района обеспечен контроль за ходом и результатом рассмотрения гражданского дела.