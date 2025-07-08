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Пенсионер уехал в лес на велосипеде и пропал в Псковском районе

09.07.2025 15:13|ПсковКомментариев: 0

87-летний Михаил Никитин пропал в деревне Карамышево Псковского района. 4 июля он ушел в лес и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы с сединой. Предположительно, был одет в серую куртку и резиновые сапоги. С собой у мужчины был велосипед зелёного цвета.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.

Источник: Псковская Лента Новостей
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