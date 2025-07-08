Происшествия

Бешеная лиса подралась с собакой в бежаницкой деревне

В Бежаницком муниципальном округе введён карантин по бешенству. Как сообщили в официальном Telegram-канале правительства Псковской области, карантин введен в деревне Степенино. Здесь собака с личного подворья на прогулке подралась с лисой, а после жители нашли труп дикого животного.

Фото: архив ПЛН

Специалисты госветслужбы отобрали пробу на бешенство, диагноз подтвердился. Собака была вынужденно привита против бешенства и сейчас находится на карантине.

На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории введен 60-дневный карантин.

По состоянию на 9 июля на территории области действуют два активных очага по бешенству.