Происшествия

Пскович развернул флаг иностранного государства вблизи стрельбища и получил штраф

Псковский районный суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении 32-летнего жители региона, который совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, мужчина находился в лесопосадке у войскового стрельбища, где развернул флаг иностранного государства и негативно высказывался о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции. На замечания со стороны военнослужащих о недопустимости таких публичных высказываний он матерился.

Суд признал псковича виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.