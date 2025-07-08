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Транспортная прокуратура вскрыла нарушения перевозок на острова Колпино и Каменка

09.07.2025 17:06|ПсковКомментариев: 0

Северо-Западная транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности на водных маршрутах и соблюдения прав пассажиров при перевозках на острова Колпино и Каменка Печорского муниципального округа и выявила нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры. 

Установлено, что администрация Печорского муниципального округа осуществляет перевозки без лицензии. Кроме того, длительное время не принимались должные меры для обеспечения транспортного обслуживания населения.

Прокурор внес представление главе муниципалитета, возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения). Поскольку нарушения не были устранены, в суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления и о возложении обязанности обеспечить надлежащее транспортное сообщение с указанными островами.

Рассмотрение иска и устранение нарушений - на личном контроле Псковского транспортного прокурора. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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