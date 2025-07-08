Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения жителя Порхова двумя приезжими

В информационный центр Следственного комитета России обратился житель города Порхова по вопросу совершения в отношении него противоправных действий двумя приезжими, сообщили Псковской Ленте Новостей в информационном центре СК.

В июне один из мужчин в ответ на сделанное ему замечание высказал в адрес заявителя угрозы. При этом на следующий день фигурант вместе со своим знакомым избил обратившегося. Пострадавший получил перелом и иные телесные повреждения, ему потребовалась медицинская помощь.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования с учетом озвученных в обращении доводов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.