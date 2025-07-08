Происшествия

Мужчину обвиняют в убийстве великолучанина, совершенное более 28 лет назад

В Псковской области мужчина изобличен в убийстве, совершенном более 28 лет назад, сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении следственного комитета РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК России по Псковской области

СУ СК России по Псковской области расследуется уголовное дело по факту убийства в ноябре 1996 года жителя города Великие Луки Псковской области, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение.

Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась.

В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, уголовное дело было изучено сотрудниками отдела криминалистики регионального следственного управления, которыми оказана методическая и практическая помощь в расследовании. В результате совместной работы следователей и криминалистов, сотрудников ГУУР МВД России, а также экспертов ЭКЦ УМВД России по Псковской области по проверке различных версий произошедшего удалось установить мужчину, совершившего вместе с братом убийство потерпевшего.



По версии следствия, в ночь с 27 на 28 ноября 1996 года фигурант вместе со своим братом находились в гостях у их общего знакомого, где распивали спиртные напитки. В ходе распития спиртного братья, воспользовавшись временным отсутствием потерпевшего, предприняли попытку похитить из квартиры имущество, однако были застигнуты на месте вернувшимся хозяином квартиры. После этого фигуранты нанесли мужчине несколько ударов топором в голову и удар ножом в грудь, а затем беспрепятственно похитили имеющееся в квартире имущество и скрылись с места преступления. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.



В настоящее время фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «е», «н» статьи 102 УК РСФСР и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Брат обвиняемого, с которым последний совершал преступление, к настоящему времени умер.



Расследование уголовного дела продолжается.