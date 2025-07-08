Происшествия

Кратный рост гибели людей на водных объектах отмечен в Псковской области

Кратный рост гибели людей на водных объектах отмечен в регионе в этом году, рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности».

«В этом году у нас отмечается кратный рост гибели людей на водных объектах – погибли 22 человека. Но это гибель взрослого населения. Что касается детей, к счастью, в этом году у нас не было ни одного случая», - поделился Юрий Покатов.

По его словам, главные причины таких трагедий – это купание в необорудованных местах и дети, оставленные без присмотра родителей.

«Дети не могут адекватно оценивать всю опасность, которую таит вода. Для человека вода – это неблагоприятная среда, и мы не можем беспрепятственно долго в ней находиться. Человек погибает не только от утопления, ещё есть такие факторы, как асфиксия и гипотермия – потеря температуры тела. Безопасное нахождение ребёнка в воде составляет час-полтора, то есть если ребёнок будет даже находиться в индивидуальных средствах спасения, он может погибнуть от потери температуры»,- объяснил представитель МЧС.

Он отметил, что есть два вида средств спасения: коллективные и индивидуальные. Коллективные, как правило, используются на больших судах пассажирского флота, либо гражданского – это плоты, шлюпки. Также на таких судах есть индивидуальные средства – это спасательные жилеты.

«Некоторые задают вопросы, какие спасательные жилеты покупать детям. Я полагаю, что лучше покупать на ранг выше, и самое главное, чтобы жилет был нормально подогнан. У этих жилетов есть определённая весовая категория. То есть родители обязаны знать вес своего ребёнка, и исходя из этого подбирать жилет. Нужно подогнать все ремни и лямки, а также научить ребёнка им пользоваться», - рассказал Юрий Покатов.

Он также отмечает, что самое главное – не отпускать ребёнка купаться одного даже в жилете, и призывает всех купаться только в оборудованном месте.