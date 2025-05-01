Общество

Случаи гибели людей на пляжах в Псковской области не фиксировались уже три года — МЧС

Случаи гибели людей на пляжах в Псковской области не фиксировались уже три года, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Покатов в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«За последние три года гибели на всех пляжах зафиксировано не было. Трудно подводить статистику по взрослым пляжам, поскольку если человек утонул, он мог всплыть где-то ниже по течению, но самих фактов именно извлечения тела на пляже не было», - сказал Юрий Покатов.

Таже начальник отдела рассказал, что сейчас запланировано открытие порядка 9 пляжей в детских оздоровительных лагерях. «Отмечу, что за последние 7 лет случаев гибели детей на пляжах в лагерях не было», - подчеркнул он.