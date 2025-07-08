Происшествия

400 тысяч рублей потеряли жительницы Псковской области, переведя деньги на «безопасные счета»

В результате мошеннических действий неустановленных лиц несколько жительниц Пскова и Великих Лук лишились своих денежных средств. Неизвестные представлялись правоохранителями и сотрудниками банков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мошенники сообщали собеседницам, что некие аферисты будто бы собираются совершить попытки несанкционированного оформления на них кредитов, в связи с чем, якобы, следует незамедлительно перевести сбережения на «безопасные счета», что горожанки и сделали. Кроме того, злоумышленники ввели в заблуждение отдельных пользователей при осуществлении ими в Сети операций купли-продажи товаров, в том числе автозапчастей.

Потерпевшие потеряли в совокупности более 400 тысяч рублей. Женщины обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.