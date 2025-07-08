Происшествия

Кровля дома загорелась из-за грозового разряда в островской деревне Карпово

Возгорание кровли жилого дома произошло на улице Елоховская в деревне Карпово Островского района 12 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 4:49 пожарные МЧС России совместно со специалистами ведомственной пожарной охраны ликвидировали возгорание. Возможной причиной стал грозовой разряд. На месте работали восемь специалистов и три единицы техники, спасен жилой дом и хозяйственная постройка.

Позднее огнеборцы ликвидировали возгорание мусора в неэксплуатируемом строении на улице 1 Мая в Острове. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались два специалиста МЧС России и одна единица техники.

Ночью пожарные ликвидировали возгорание кровли в бесхозном строении на улице Центральная в деревне Миритиницы Локнянского муниципального округа. Возможно, причиной пожара стало неисправность дымовой трубы. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.

В 1:27 поступило сообщение о возгорании бани и хозяйственной постройки в садовом некоммерческом товариществе «Самухново» Палкинского района. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи. Возгорание ликвидировали три областных пожарных и одна единица техники, спасен дачный дом и хозяйственная постройка.