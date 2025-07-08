Происшествия

В Псковской области предотвратили незаконный ввоз мёда

В деревне Долосцы, расположенной на российско-белорусской границе в Псковской области, государственным инспектором управления Россельхознадзора предотвращен незаконный ввоз на территорию страны 30 килограм мёда, следующего со стороны Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фотография: Freepik / автор efe_madrid

В ходе ветеринарного контроля специалистом ведомства было установлено, что на партию натурального мёда отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара.

Перемещение партии мёда товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Мёд возвращен на территорию Республики Беларусь.