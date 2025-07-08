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Печорский суд обязал женщину выплатить почти 2,9 миллиона рублей

Печорский районный суд обязал женщину выплатить почти 2,9 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Гражданка К. заключила кредитный договор с банком на приобретение объектов недвижимости - земельного участка и жилого дома, но неоднократно нарушала сроки погашения основного долга и процентов за пользование кредитом, что привело к образованию задолженности по кредитному договору в размере 2 805 820,1 рубля.

Банк решил вернуть свои деньги, продавая заложенную недвижимость (землю и дом) на открытых торгах.

Суд согласился с банком: признал долг, расторг договор кредита и разрешил банку продать залоговое имущество, чтобы вернуть свои деньги. В итоге суд обязал женщину выплатить почти 2,9 миллиона рублей и разрешил продать её дом и участок.