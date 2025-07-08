Происшествия

Дорогу в гдовскую деревню Перегреб размыло дождями

В Гдовском районе из-за проливных дождей размыло дорогу в деревню Перегреб, сообщил филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «ГТРК Псков».

Фото здесь и далее: ГТРК Псков

Также водой снесло деревянную переправу в деревне Лядинки Добручинской волости. Отрезанным от большой земли жителям деревень сотрудники МЧС и администрации района организовали подвоз продуктов питания и предметов первой необходимости.

Для доставки специалистов экстренных служб и эвакуации населения в постоянной готовности находится Гдовский поисково-спасательный отряд. Как отметил глава района Иван Мешков, восстановительные работы начнутся после того, как спадет уровень воды в реке.