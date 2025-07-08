Несколько домов подтопленны из-за осадков в поселке Стурги Красные

В связи с аномальным количеством выпавших осадков за последние два месяца сотрудниками администрации Стругокрасненского округа было проведено обследование всех подтопляемых территорий в поселке Струги Красные. В ходе работы выявлены подтопленные частные дома, сообщил глава округа Александр Волков в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Александр Волков / Telegram-канал
«Определены первоочередные задачи и разработаны пути их решения. Для выполнения необходимых работ привлечена коммунальная и дорожная техника. Обращаю ваше внимание, что некоторые участки осложнены из-за заболоченности и самовольных построек сараев, что затрудняет работу техники», - рассказал глава.
Александр Волков обратился к жителям с просьбой проверить состояние проездов, трубопереездов, канав и съездов к частным домам.
«Обратите, пожалуйста, внимание, что у некоторых домов канавы и съезды засыпаны, что нарушает нормальный водосток и усложняет работу коммунальных служб», - сказал глава.
Также он напомнил жителям о необходимости не выбрасывать в ливневые стоки траву, одежду, дрова и другой мусор, поскольку это может привести к подтоплению дворов и дорог, а также к повреждению асфальтового покрытия.
«Согласно правилам содержания водоотводных канав, владельцы земельных участков, жилых домов, зданий и сооружений обязаны обеспечивать их своевременную очистку от грязи, опавшей листвы и мусора. Благодарю за понимание и сотрудничество!» - заключил Александр Волков.