Происшествия

Подозреваемого в краже девяти упаковок сыра задержали росгвардейцы в Великих Луках

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из магазина в Великих Луках 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

20 июля около 15:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к магазину на улице Гагарина через несколько минут после того, как персонал торговой точки активировал тревожную кнопку.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 25-летнего жителя Великих Лук, который похитил из торгового зала 9 упаковок сыра. По факту хищения проводится проверка.