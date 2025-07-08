Происшествия

Великолучанин не смог опровергнуть обвинение в вождении без прав

Великолукский городской суд отклонил жалобу жителя Великих Лук, ранее лишённого водительских прав, на постановление ГИБДД о привлечении к административной ответственности за вождение автомобиля без документов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукского городского суда Псковской области.

Автовладелец — житель города Великие Луки 1988 года рождения был привлечен к административной ответственности и подвергнут административному наказанию, в том числе в виде лишения права управления транспортным средством, в связи с чем водительское удостоверение было у него изъято и до настоящего времени не возвращено.

Несмотря на это, в апреле 2025 года данный автолюбитель, не имея водительского удостоверения, управлял транспортным средством и был остановлен сотрудниками ДПС.

Постановлением руководителя отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г. Великие Луки указанный водитель был привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)).

Не согласившись с данным постановлением, автовладелец обжаловал его в суде, ссылаясь на то, что в момент остановки транспортного средства он им не управлял, а за рулем находился его знакомый.

Однако в судебном заседании сотрудник ДПС, остановивший автомашину, показал, что за рулем транспортного средства находился водитель, носящий бороду, то есть податель жалобы, а остальные пассажиры автомобиля бороды не имели, в связи с чем перепутать данного водителя было невозможно. После остановки автомобиля, когда он, выйдя из патрульной машины, направился к водителю, ему было видно, что водитель перепрыгивает на заднее сиденье автомобиля, а пассажир с заднего сиденья на переднее водительское.

Тот факт, что управление транспортным средством осуществлял именно податель жалобы, было установлено не только сотрудником ДПС, ясно видевшим на водительском месте подателя жалобы и предпринятую им рокировку, но и зафиксировано записью видеорегистратора патрульного автомобиля ДПС.

Решением суда постановление инспектора ДПС, которым водитель привлечен к административной ответственности, оставлено без изменения, а жалоба автовладельца — без удовлетворения. Решение не вступило в законную силу.