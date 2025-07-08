Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в великолукской деревне Переслегино

Возгорание жилого дома произошло в деревне Переслегино Великолукского района 22 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 2:19. Огонь повредил веранду на первом этаже, кровлю по всей площади и второй этаж выгорел изнутри. При ликвидации пожара обнаружен погибшим 40-летний мужчина.

Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования внутри жилого дома. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.